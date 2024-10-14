جولة حرة للاعبي يد الأهلي بعد التأهل لربع نهائي بطولة أفريقيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي السماح للاعبي الفريق بالقيام بجولة حرة في مدينة العيون، اليوم الأثنين على هامش بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب.



‏‎وكان ستيفان مادسن المدير الفني لـ الأهلي قد قام بمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم.

وكان رجال يد الأهلي قد نجح في التأهل إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية، بعد الفوز على ميكيل الإثيوبي في المباراة الأولى بنتيجة 67-11، والفوز في المباراة الثانية على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19.

قائمة رجال يد الأهلي في بطولة أفريقيا



ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- احمد عادل- ياسر سيف- احمد خيري- سيف هاني- عبدالرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبدالرحمن حميد- عبدالرحمن طه- محمد إبراهيم.

ستيفان مادسن: قدمنا مباراة قوية أمام سي إف جي الكونغولي

وكان ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي قد أعرب عن سعادته بعد الفوز أمس الأحد على سي إف جي الكونغولي في بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب.

‎وقال مادسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا مباراة جيدة أمام سي إف جي الكونغولي الذي كان منافسًا قويًّا على أرضية الملعب.

‎وأضاف: درسنا الفريق الكونغولي جيدًا وكنا مستعدين للمباراة رغم ضيق الوقت، الآن نغلق صفحة مباراة سي إف جي ونبدأ الاستعداد لمواجهة إيتوال الكونغولي.

وتابع مادسن: لا نفكر في الأدوار الإقصائية، كل تركيزنا في الوقت الحالي هو الفوز في المباراة المقبلة ثم نبدأ التفكير في ربع النهائي.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19 في بطولة إفريقيا للأندية.