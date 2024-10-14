يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب بلجيكا، اليوم الاثنين، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الملك بودوان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تُذاع المباراة عبر قناة BEIN SPorts HD 2.

معلق مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

سيعلق عصام الشوالي على أحداث مباراة اليوم.

موقف فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

يحتل منتخب فرنسا وصافة المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط، في حين تأتي بلجيكا خلفها في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويدخل المنتخب الفرنسي، المباراة بهدف لا بديل عن الفوز لمواصلة ملاحقة إيطاليا على صدارة المجموعة، بعد تحقيق الديوك الانتصار في آخر مباراتين، على الجانب الآخر ستعمل بلجيكا، على الحفاظ على فرصها في التأهل والخروج بنتيجة إيجابية أمام كتيبة المدرب ديديه ديشان.