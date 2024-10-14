القنصل الياباني بالقاهرة يشيد بمستوى التجهيزات في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

سعداء كثيراً لما رأيناه من المستوى المتقدم للرعاية الصحية بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وبجودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات التى تقدم خدمات طبية تضاهي المستشفيات العالمية، بهذه الكلمات عبر السيد أيتو يوشيهيرو، القنصل الياباني، والسيد شيميزو إتسو، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالقاهرة، خلال زيارتهم لمستشفى شفاء الأورمان.

وقال نحن سعداء جداً بتلك الفرصة التي أتيحت لنا لنرى مثل هذا المستوى من الخدمات الطبية المميزة في علاج الأمراض السرطانية".

وكان قيادات مستشفى شفاء الأورمان في استقبال القنصل الياباني ، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، ومرافقتهم خلال جولة للتعرف على الخدمات الطبية التي تقدمها شفاء الأورمان منذ الافتتاح من خلال عرض توضيحي ثم جولة تفقدية داخل أقسام المستشفي

وقدم الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان عرض توضيحي عن المنشآت التى تصمها المستشفى والأقسام المختلفة، والخدمات المقدمة بها وعدد المنتفعين المقدم لهم الخدمة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تقدمه المستشفيات لمؤسسة شفاء الأورمان في الخدمات الطبية المتميزة للمرضى، موضحاً أن عدد الزيارات والمترددين على المستشفيات منذ افتتاحها قارب 900 الف شخص، بجانب تقديم أكثر من 3.350 مليون خدمة فى المعامل المركزية للمستشفى منذ افتتاحها وحتى الآن.

واستكملت الزيارة بجولة تفقدية بالمستشفى بدءًا من الطوارئ والغرف الفندقية، مرورًا بالأشعة ومعامل التحاليل وصولًا إلى الصيدلية الإكلينيكية والعناية المركزة ، وأقسام الاشعاعى والكيميائى وبنك الدم، وخلال الجولة تم الاستماع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة بالمستشفى وطرق تلقي الخدمة والنظام الإلكتروني بالمستشفيات.

وأشاد القنصل الياباني والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالمستوى المتقدم في الخدمات الطبية، معربين عن إنبهارهم وسعادتهم لما رأوه من تجهيزات وخدمات طبية بأعلى مستويات الجودة العالمية داخل المستشفى.

ومن جانبه ثمّن الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إشادة القنصل الياباني، والمستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، وقال: تعكس هذه الإشادة جودة الخدمة الطبية داخل منشآت شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان وهو ما حدا بالمستشفيات التابعة لمؤسسة شفاء الأورمان إلى هذه الثقة العالمية، في علاج المرضي والوصول إلى نسب عالية من الشفاء للمرضى.

مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات مستشفيات شفاء الأورمان في تقديم الرعاية الطبية المتميزة لمرضى السرطان بمحافظات الصعيد والتنوع في أساليب جديدة للعلاج المقدم للمرضى مؤكدًا: "لدينا منشآت تضاهي في جودتها كبرى المنشآت الصحية العالمية، والتى تلقى إشادة عالمية من مختلف الجنسيات التي تزور المستشفى.