43 عامًا بدون فوز.. بلجكيا تسعي لكسر عقدة فرنسا الليلة

يستضيف منتخب بلجيكا اليوم الإثنين، نظيره منتخب فرنسا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الملك بودوان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

بلجيكا تبحث عن أول انتصار لها منذ 43 عامًا

لم تخسر فرنسا في آخر أربع مباريات لها ضد بلجيكا في جميع المسابقات، وكانت هزيمتها الأخيرة أمام "الشياطين الحمر" بنتيجة 4-3 في مباراة ودية عام 2015.

ويبحث منتخب بلجيكا عن تحقيق أول انتصار له في مباراة رسمية أمام فرنسا منذ 43 عامًا، إذ يرجع آخر انتصار لهم في عام 1981.

ويسعى المنتخب البلجيكي إلى استعادة نغمة الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية، إذ إنه لم يفز في الجولتين الماضيتين، حيث خسر أمام فرنسا في الجولة الثانية وتعادل أمام إيطاليا في الجولة الثالثة.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات المنتخبين، تتفوق بلجيكا على فرنسا بالفوز في 30 من أصل 77 مباراة جمعتهما بمختلف البطولات، مقابل 28 انتصارًا "للديوك" فيما أنهى التعادل 19 لقاءً بينهما.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تُذاع المباراة عبر قناة BEIN SPorts HD 2.

معلق مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

سيعلق عصام الشوالي على أحداث مباراة اليوم.