اليوم.. مواجهات نارية في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق اليوم الإثنين، مواجهات نارية في عطلة شهر أكتوبر الحالي الدولية، والتي تشهد مواصلة العديد من الفعاليات والمنافسات المهمة، في إطار تصفيات دوري أمم أوروبا.

يقام اليوم 10 لقاءات، في إطار توقف أكتوبر الدولي الحالي، مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، الذي انطلق منافساته عبر أول ثلاثة جولات، حتى الآن.

وستكون هناك مواجهات من العيار الثقيل على مستوى كل القارات، منها كلاسيكو أوروبي بين فرنسا وبلجيكا، وقمة أخرى بين الجارتين الألمان والهولنديين، وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وستشهد مجموعة الموت، المجموعة الثانية، مواجهة من العيار الثقيل بالمستوى الأول في دوري الأمم بالقارة البيضاء العجوز، حيث يستضيف فريق الأحلام نظيره الديوك، على أرضية ملعب ملعب الملك بودوان، بالعاصمة بروكسل، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً اليوم.

وتتصدر إيطاليا المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث جولات تليها فرنسا بـ6 نقاط فرنسا ثم بلجيكا في المركز الثالث بأربع نقاط، علماً بان كتيبة الديوك انتصرت على الشياطين الحمر بثنائية نظيفة في مواجهة الذهاب بعاصمة النور باريس

وفي المجموعة الثالثة التي تتصدرها ألمانيا برصيد 7 نقاط ثم هولندا بـ5 نقاط، سيلتقي المنتخبان في قمة مرتقبة بالجولة الرابعة في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، وذلك في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، بإدارة الحكم سلافكو فينسيتش.

وتعادل المنتخبان بنتيجة (2-2)، في مباراة الذهاب على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة امستردام، ويتصدر الماكينات المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الطواحين في المركز الثاني بـ5 نقاط.

وفي لقاءات أخرى، يلعب منتخب إذربيجان ضد نظيره السلوفاكي، ويلتقي جورجيا بالمنتخب الألباني، البوسنة و المجر، أيسلندا ضد تركيا، إستونيا والسويد، ويلز والجبل الأسود، إيطاليا والاحتلال، ويواجه منتخب أوكرانيا نظيره التشيكي.