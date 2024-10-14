الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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فصائل عراقية: قصفنا بالطائرات المسيرة هدفا حيويا إسرائيليا في غور الأردن

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت فصائل عراقية، قصف بالطائرات المسيرة هدفا حيويا إسرائيليا في غور الأردن، وذلك حسبما جاء في نبا عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، أوضحت فصائل عراقية، أنه تم إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه هدف في إسرائيل، بعد أيام من مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم مماثل.

وقالت بيان لما يمسى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها أطلقت "مسيرة باتجاه هدف حيوي في شمال إسرائيل".

وشددت في بيانها على أنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متصاعدة.

وأوائل أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده من لواء غولاني بشمال إسرائيل. فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم ناتج عن طائرة مسيرة انطلقت من العراق.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنديين الإسرائيليين قتلا نتيجة انفجار طائرة بدون طيار انطلقت من العراق في قاعدة عسكرية شمال الجولان.

وأضافت أن الضربة بالطائرة العراقية تسببت أيضا بإصابة 23 جنديا آخر.

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وتعد الفصائل العراقية جزء مما بات يسمى بـ"محور المقاومة"، ويشن المحور منذ نحو عام هجمات على قواعد أمريكية لدعمها تل أبيب، ولاحقا على إسرائيل ردا على حربها المدمرة على غزة.

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