الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إعلام إسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه حيفا

حيفا
حيفا

أفاد إعلام إسرائيلي، بدوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا ومحيطها شمال إسرائيل بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

 

وشدد إعلام إسرائيلي، على أن دوي انفجارات في حيفا والكريوت وجار تمشيط المنطقة جراء إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

 

وأوضح إعلام إسرائيلي، أنه تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه حيفا وسقوط صواريخ في ثلاثة مواقع.

 

وكان أصدر "حزب الله" فجر اليوم الاثنين، بيانا حذر فيه من أنه سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية.

وبحسب روسيا اليوم، جاء في بيان صادر عن غرفة عمليات "المقاومة الإسلامية" في لبنان ("حزب الله): "كنا قد حذرنا سابقًا، بأن تمادي العدو الإسرائيلي في الإعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان، وأرفقنا هذا التحذير ببعض ما عادت وتعود به طائراتنا المسيّرة "الهدهد" من معلومات عن أهداف عسكرية إسرائيلية "حساسة" ومرافق "حيوية" إسرائيلية في فلسطين المحتلة، وخاصةً في مدينة حيفا المحتلة، كما وأكدنا لهذا العدو بأن المقاومة الإسلامية ترى وتسمع حيث لا يتوقع".

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