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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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أستاذ تخطيط عمراني: المنتدى الحضري يقدم تجارب مصر

المنتدى الحضري العالمي
المنتدى الحضري العالمي

تحدث الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، عن أبرز تفاصيل المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن هذا المنتدى سيبحث في أمور عديدة.

 تفاصيل المنتدى الحضري العالمي 

وأوضح “فرج”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنه لدى مصر تجارب كثيرة في العمران بهذا المجال، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم تجارب تستفيد منها باقي الدول مثل مدن الجيل الرابع، متابعًا: "بالتالي يمكن لمصر الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مشددًا على أنّه لا يمكن إتمام التنمية العمران دون توافر عناصر البنية الأساسية من طرق وكباري وصرف صحي وكهرباء.

وشدد على أن عناصر البنية الأساسية من طرق وكباري وصرف صحي وكهرباء تعتبر دعامة وتدعيم للاستراتيجية العمرانية، مشيرا إلى أنّ كل التجارب المصرية قامت على عدة أسس عبر وجود شبكة طرق قوية تنقل الحركة في وقت قياسي وتؤثر إيجابيا.

ونوه بأن توفير شبكة طرق ونقل في الدولة المصرية على درجة عالية من التقنية يساعد في توفير الوقود ويقلل في التلوث الحراري والبيئي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد.

وأختتم حديثه قائلًا: “توفير الوقود وتقليل الانبعاث الحراري له إيجابيات على صحة المواطن ويعتبر قيمة مضافة للاقتصاد القومي”.

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