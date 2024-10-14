الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يوجه المجتمعات العمرانية بضرورة الاستفادة من بنك الأراضي والوحدات السكنية

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وموقف التدفقات النقدية والمصروفات.


واستعرض وزير الإسكان، نتائج تطبيق الآليات المتنوعة لإتاحة الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، سواءً للاستثمار المحلى أو الأجنبى، ومقترحات تطوير وتحديث تلك الآليات، بما يحقق أقصى استفادة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويسرع بوتيرة معدلات تنمية المدن الجديدة، وكذا موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.


وأكد الوزير، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من بنك الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.


وأوضح الشربيني، أنه سيتم عقد اجتماعات دورية برئاسته لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، ودفع معدلات العمل والتنمية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التى تعتمد عليها الدولة فى التنمية والتوسع العمرانى، وإنشاء المدن الجديدة.


وعرض الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، تفاصيل ومقترحات تطوير الآليات التى وفرتها الهيئة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، سواءً للمستثمرين من داخل مصر، أو للاستثمار الأجنبى بالدولار تحويلاً من الخارج.

مواد متعلقة

وزير الإسكان يقدم لمسئولي "الهابيتات" شرحاً مفصلاً عن مشروعات العاصمة من البرج الأيقوني

وزير الإسكان: نهدف مناقشة التحديات العالمية للعمران في المنتدى الحضري العالمي

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 316 ألف شقة سيتم تسليم 186 ألف منهم خلال 2025

طرح 53 مسطحًا تجاريًا بـ6 أكتوبر جاهزة للاستلام في فبراير 2025 (تفاصيل)

إجراء القرعة العلنية لحجز 32 وحدة طعام متنقلة بالعاشر من رمضان

بعد خفض الرسوم.. إقبال كبير على تقديم طلبات التنازل عن الأراضي بمدينة السادات

جهاز أكتوبر الجديدة ينظم احتفالية بمشروع "سكن لكل المصريين"

نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي فرص التعاون المستقبلية
الجريدة الورقية