أولى حلقات برنامج "ذات" للإعلامية نسمة مجدي علي قناة TEN.. في هذا الموعد

تنطلق غدًا علي الهواء مباشرة أولى حلقات برنامج "ذات" علي قناة TEN الفضائية، للإعلامية نسمة مجدي للموسم الثاني علي التوالي ، بعد النجاح الباهر الذي حققه البرنامج في الموسم الاول علي قناة "هي".

برنامج ذات

برنامج "ذات"، هو أول برنامج مصرى يستهدف تسليط الضوء على التقلبات النفسية وتأثيرها فى تكوينات المجتمع المصرى والأسرة المصرية من أطفال وشباب وسيدات ورجال.

يناقش البرنامج، المشكلات التى تؤثر على المجتمع بكافة أطيافه، بالإضافة إلى طرق التعامل النفسى والاجتماعى مع تلك المشاكل.

وكذلك، آليات العلاج بمختلف أنواعه، مع استعراض المشاكل التى تحيط بالمجتمع المصرى بشكل حيادى وموضوعية.