الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 .. التفاصيل كاملة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 .. تزامنًا مع اقتؤراب صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر الجاري، والتي توافق منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر، يبحث الكثير من المستحقين للمعاش عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 .

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جميل عفيفي: "تكافل وكرامة" تشارك الحكومة في تحسين مستوى المواطن

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فئات ممنوعة من الحصول على تكافل وكرامة

 طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

في البداية الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال اسم المستخدم رباعي.

اختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر جميع البيانات التي تحتاجها.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل  على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل  على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.

 

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024

حالات وقف صرف معاش تكافل وكرامة
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