تعرف على شروط صحة الصلاة
توجد مجموعة من الأعمال التي إن قام بها المصلّي، فإن صلاته تبطل، وهي كالتالي:
- الحدث: يعتبر الحدث من الأمور التي تبطل الصلاة، ويجب على المصلّي إعادة الصلاة في هذه الحالة، كما ورد عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ".
- التوجّه لغير القبلة: تفسد صلاة من يلتفت إلى غير القبلة عمدًا دون عذر، وهو ما اتفق عليه العلماء.
- ترك ركن من أركان الصلاة: تبطل الصلاة بترك أي ركن من أركانها عمدًا، كما يتضح من حديث المسيء في صلاته، حيث اعتبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- ترك الأركان كأنه عدمها، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك.
- الكلام: تبطل الصلاة إذا تحدث المصلّي عمدًا وهو عالم بحرمة الكلام فيها، إلا إذا كان الحديث لمصلحة الصلاة أو لإنقاذ مسلم من ضرر، كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ".
- الضحك والقهقهة: أجمع العلماء على أن الضحك والقهقهة تبطل الصلاة.
- الحركة الكثيرة دون ضرورة: تبطل صلاة المصلّي إذا تعمّد الحركة الكثيرة بلا سبب.
- المشي الكثير أثناء الصلاة: يؤدي المشي الكثير أثناء الصلاة إلى بطلانها.
- الأكل والشرب عمدًا: كذلك تبطل الصلاة إذا أكل أو شرب المصلّي عمدًا أثناءها.