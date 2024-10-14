الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

تعرف على شروط صحة الصلاة

الصلاة
الصلاة

توجد مجموعة من الأعمال التي إن قام بها المصلّي، فإن صلاته تبطل، وهي كالتالي:

  1. الحدث: يعتبر الحدث من الأمور التي تبطل الصلاة، ويجب على المصلّي إعادة الصلاة في هذه الحالة، كما ورد عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ".
  2. التوجّه لغير القبلة: تفسد صلاة من يلتفت إلى غير القبلة عمدًا دون عذر، وهو ما اتفق عليه العلماء.
  3. ترك ركن من أركان الصلاة: تبطل الصلاة بترك أي ركن من أركانها عمدًا، كما يتضح من حديث المسيء في صلاته، حيث اعتبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- ترك الأركان كأنه عدمها، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك.
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  1. الكلام: تبطل الصلاة إذا تحدث المصلّي عمدًا وهو عالم بحرمة الكلام فيها، إلا إذا كان الحديث لمصلحة الصلاة أو لإنقاذ مسلم من ضرر، كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ".
  2. الضحك والقهقهة: أجمع العلماء على أن الضحك والقهقهة تبطل الصلاة.
  3. الحركة الكثيرة دون ضرورة: تبطل صلاة المصلّي إذا تعمّد الحركة الكثيرة بلا سبب.
  4. المشي الكثير أثناء الصلاة: يؤدي المشي الكثير أثناء الصلاة إلى بطلانها.
  5. الأكل والشرب عمدًا: كذلك تبطل الصلاة إذا أكل أو شرب المصلّي عمدًا أثناءها.
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