تعرف على شروط صحة الصلاة

توجد مجموعة من الأعمال التي إن قام بها المصلّي، فإن صلاته تبطل، وهي كالتالي:

الحدث: يعتبر الحدث من الأمور التي تبطل الصلاة، ويجب على المصلّي إعادة الصلاة في هذه الحالة، كما ورد عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ". التوجّه لغير القبلة: تفسد صلاة من يلتفت إلى غير القبلة عمدًا دون عذر، وهو ما اتفق عليه العلماء. ترك ركن من أركان الصلاة: تبطل الصلاة بترك أي ركن من أركانها عمدًا، كما يتضح من حديث المسيء في صلاته، حيث اعتبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- ترك الأركان كأنه عدمها، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك.