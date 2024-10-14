إصابة 4 أشخاص في مشاجرة في جهينة بسوهاج

شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلاف على ملكية منزل آل إليهم بالميراث بذات الناحية نتج عنه عامل يبلغ من العمر 43 سنة وعمته في منتصف العقد السابع من العمر بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف أول وإصابة شقيقين باشتباه كسر بالجمجمة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ر . ا . ا" 43 سنة عامل مصاباً بكدمات وسحجات بالوجه والذراعين وعمته "سعدية . ا . ا . م" 65 سنة ربة منزل مصابة بجرح رضي بالرأس وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وطرف ثان "محمد . ا . م . ا" 55 سنة عامل مصاباً بإشتباه كسر بالجمجمة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وشقيقه "خالد . ا . م . ا" 45 سنة عامل مصاباً بكدمات بالصدر الطرفان أبناء عمومه يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول "عصا شوم" وبحوزة الثاني من الطرف الثاني "عصا شوم" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بالعصي الشوم المضبوطة بسبب خلاف على ملكية منزل آل إليهم بالميراث بذات الناحية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 21 سنة بجرح قطعي بالوجه وشقيقه طالب بكدمات متفرقة بالجسم طرف أول وإصابة عامل وشقيقه بكدمات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي والمراغة المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "يوسف . م . ه . م" 21 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسري وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه "محمود . م . ه . م" 20 سنة طالب مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم .

وطرف ثان "محمود . ا . م . ا" 24 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وشقيقه "محمد . ا . م . ا" 22 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم الطرفان أبناء عمومة يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض " مطواة " وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .