ثروت سويلم: الأهلي خارج التقييم وصعب الزمالك يتوج ببطولتين متتالتين

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي خارج التقييم مؤكداً أن تدرس لجميع الانديه لافتاً إلى أن الزمالك من الصعب تتويجه ببطولتين بعد السوبر الأفريقي.

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أضاف سويلم خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" رابطة الأندية مستمرة ولن تقدم استقالتها والرابطة ستشكل مع مجلس اتحاد الكرة الجديد".

واكمل:" كنت مع تعيين الشركة الالمانية وضد التحكيم الأجنبي وانا مع المدرب الوطني ".

وواصل:" انا مع منح الفرصة للشباب ولكن لا بد من الاستعانة بالخبرات في ملف الإدارة".

وتابع:" محمود طاهر قامة كبيرة واتمني طاهر أبو زيد رئيسا لاتحاد الكرة لكنه رافض خوض الانتخابات والخطيب نجم موهوب لكن بالنسبالي طاهر أبو زيد توأمي واعتبره الافضل كرويا".

وتابع:" زيزو أفضل لاعب مصر والنادي الأهلي خارج التقييم لآنه له سيستم ونظام محكم ومحمد مصيلحي من أفضل رؤساء الأندية".

واستطرد:" أتوقع الأهلي يتوج بالسوبر المصري في الإمارات وصعب الزمالك ياخد بطولتين ورا بعض".