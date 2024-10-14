نائب فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتابع أداء مركز طب أسرة السلام

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتكثيف الزيارات التفقدية لمتابعة آداء المنشآت لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة .

ترأس الدكتور علي رفعت، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، الزيارة التفقدية المسائي

وخلال الزيارة، تابع انتظام سير العمل داخل مركز السلام ، و اطلع على كافة الخدمات الطبية ، الإداري المقدمة وتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة لخدمة المنتفعين.

مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، كما أشار إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة ،والحوكمة الإكلينيكية داخل المنشاة ، وضمان توفير بيئة صحية ملائمة للمرضى والعاملين.

مشددا على التأكد من رضاء المنتفعين وتلبية احتياجاتهم الصحية بأفضل شكل ممكن.