محافظ الإسكندرية يتفقد مركز ومستشفى أيادي المستقبل ويشيد بخدماته المجانية

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مركز ومستشفى أيادي المستقبل التابعة لجمعية أيادي ٤٠٤٠ لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان، للوقوف على كفاءة عمل بها ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

أكد الفريق أحمد خالد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم لمستشفى أيادي المستقبل لما تقوم به من دور بارز في تقديم الخدمة الطبية المتميزة بالمجان للمواطنين مؤكداً على فخره و اعتزازه كون هذا الصرح الطبي الكبير موجود على أرض الإسكندرية.

وفي السياق ذاته، تفقد محافظ الإسكندرية أقسام المستشفى، واستمع من مجلس إدارة الجمعية لشرح تفصيلي عن مستشفى والجمعية؛ حيث أنشئت الجمعية في ٢٠٠١ بجهود من أهل الخير ، وقد تم البدء في إنشاء المستشفى لعلاج السرطان بالمجان لغير القادرين عام ٢٠٠٤ ، ومنذ بدء تشغيل المستشفى لعلاج غير القادرين بالمجان تم علاج ما يقرب من ٧٩ ألف حالة سرطان، أي ما يقرب من ٩٥٠٠ مريض سنوياً.

واستفسر محافظ الإسكندرية عن الخدمات المقدمة للمواطنين ؛حيث تخدم المستشفى حوالي ١٢٨٠ مريض يومياً، كما تضم المستشفى ٤٢سرير، و ٦ أسرة عناية مركزة بالإضافة إلى تخصيص ٢٠سرير للعلاج التلطيفي للحالات المتقدمة، كما أن بالمستشفى ٥ أجهزة معجل خطي للعلاج الإشعاعي والتي تعد من أحدث الأجهزة على مستوى العالم.

جاء ذلك بحضور ؛ عبد العزيز عبد المعبود رئيس مجلس إدارة جمعية أيادي 4040، و المهندس عمرو أبو السعود نائب رئيس مجلس الإدارة، وأسامة النجار عضو مجلس إدارة الجمعية ،والطاقم الطبي بالمستشفى.

يذكر أن ، مستشفي أيادي المستقبل تضم ١٤ قسم هي: ( العلاج الكيماوي-والعلاج الإشعاعي- وطوارئ ٢٤ ساعة-والعلاج الإشعاعي الداخلي- والأشعة التشخيصية - والطب النووي- والمسح الذري- والعلاج الطبيعي - والمعمل- والصيدلية الإكلينيكية -العلاج التلطيفي والقسم الداخلي - والعيادات الخارجية- وعيادات الكشف المبكر على أورام الثدي).