الحمض النووي يكشف هوية الإنسان وليس مصيره

قال أحد الخبراء إن الحمض النووي لأي شخص ما هو مجرد دليل إرشادي حول من هو وليس "مصيره" بشكل عام.

أوضحت عالمة الوراثة والمتخصصة في الحمض النووي القديم البروفيسور توري كينج أن الحمض النووي هو جزء واحد فقط من اللغز، وأن الناس لديهم الكثير من الاختيار في تحديد هوياتهم.

وقالت العالمة التي قادت واحدة من أكبر قضايا الحمض النووي الجنائي في التاريخ - تحديد هوية رفات الملك ريتشارد الثالث - إنها تود أن يعرف الناس أنهم عبارة عن مزيج معقد من الجينات والبيئة.

قال الدكتور كينج لوكالة الأنباء الفلسطينية: "حمضنا النووي لا يحدد مصيرنا بشكل عام، وأضاف: "إنه مثل دليل إرشادي لصنع شخص ما، وإدارة هذا الفرد، ثم جعله يواصل صنع أشخاصه الصغار الجدد

وأضافت: "الحمض النووي هو مجرد جزء من الصورة - لدينا الكثير من الاختيار فيما يتعلق بهويتنا، وصحتنا، وهذا النوع من الأشياء".

قالت الدكتورة كينج، المشاركة في تقديم المسلسل التلفزيوني DNA Family Secrets، إن هناك شيئًا تود إيصاله إلى الناس وهو أن هناك عددًا قليلًا جدًا من الأمراض الوراثية التي إذا كان لدى شخص ما تركيبة وراثية معينة فإنه سيصاب بمرض معين.

وتابعت: "هناك بعض الجينات التي نعلم أن لها تأثيرًا كبيرًا جدًا، ولكن بالنسبة للغالبية العظمى، فإن الأمر أكثر تعقيدًا.

وأكدت: "إنه مزيج من تركيبتنا الجينية وبيئتنا أيضًا، وسيشمل ذلك كل شيء بدءًا من كيفية تربيتنا إلى ما نأكله إلى المكان الذي نعيش فيه - ولدينا خياراتنا في ذلك."

وألقى الدكتور كينج، مدير مركز ميلنر للتطور في جامعة باث ، محاضرة في برنامج New Scientist Live حول استخدام علم الوراثة في مجالات الطب الشرعي والتاريخ وعلم الأنساب وعلم الآثار.