الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

انطلاق تدريبات برنامج مشواري للمهارات الحياتية بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، إدارة تمكين الشباب ، فعاليات تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية ، خلال خطة شهر أكتوبر ٢٠٢٤ ، بمراكز شباب المنيا ، ضمن مبادرة بداية جديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، وتحت إشراف مندي عكاشة وكيل الوزارة .

 

ويتم تنفيذ التدريبات من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، ويهدف برنامج مشواري إلى تنمية مهارات النشء والشباب ، من أجل بناء مستقبل أفضل، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية ، التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الإيجابي والأساليب التحفيزية والتقبل ، وحب التعلم ، والمشاركة الإيجابية ، والبرنامج يدعم المديرية لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء.

 

يأتى برنامج وزارة الشباب والرياضة ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واليونيسيف ، تحت إشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، جيهان رشوان مدير إدارة المشروعات ، وتدريب الشباب ، عمرو فاروق المنسق العام للبرنامج بوزارة الشباب والرياضة.

 

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، وبتوجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتورة  سوسن فرغلي  وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة دكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب ، منسق البرنامج غاده محى.

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