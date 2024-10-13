انطلاق تدريبات برنامج مشواري للمهارات الحياتية بالمنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، إدارة تمكين الشباب ، فعاليات تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية ، خلال خطة شهر أكتوبر ٢٠٢٤ ، بمراكز شباب المنيا ، ضمن مبادرة بداية جديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، وتحت إشراف مندي عكاشة وكيل الوزارة .

ويتم تنفيذ التدريبات من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، ويهدف برنامج مشواري إلى تنمية مهارات النشء والشباب ، من أجل بناء مستقبل أفضل، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية ، التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الإيجابي والأساليب التحفيزية والتقبل ، وحب التعلم ، والمشاركة الإيجابية ، والبرنامج يدعم المديرية لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء.

يأتى برنامج وزارة الشباب والرياضة ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واليونيسيف ، تحت إشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، جيهان رشوان مدير إدارة المشروعات ، وتدريب الشباب ، عمرو فاروق المنسق العام للبرنامج بوزارة الشباب والرياضة.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، وبتوجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة دكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب ، منسق البرنامج غاده محى.