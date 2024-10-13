القراد يصيب الآلاف وينقل لهم مرض غامض

ازداد معدلات الإصابة بمرض طفيلي ينتقل عن طريق القراد، وقد يؤدي إلى الشلل.

أفاد باحثون بأن حالات الإصابة بمرض البابسيات، الذي يشار إليه أحيانًا باسم "الملاريا الأمريكية"، زادت بمعدل 9% سنويًا بين عامي 2015 و2022 في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، وجد أن اثنين من كل خمسة من هؤلاء المرضى مصابون أيضًا بمرض لايم أو بمرض آخر ينتقل عن طريق القراد.

وعثر الأطباء على المرض الذي ينقله القراد في المقام الأول في ولايات الشمال الشرقي والغرب الأوسط من الولايات المتحدة، فقد وصل المرض أيضًا إلى بريطانيا منذ أربع سنوات

وكان داء البابيزيا، الذي يسببه طفيلي يسمى بابيزيا ميكروتي، ينتقل في لعاب القراد، والذي يبدأ من هناك في إصابة خلايا الدم الحمراء لدى الإنسان وتدميرها.

ويمكن للبالغين الأصحاء التخلص من العدوى بشكل طبيعي، إلا أنها قد تكون قاتلة بالنسبة لكبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات صحية أو علاجات تضعف جهاز المناعة لديهم، وهم أكثر عرضة للخطر.

ويصيب الطفيلي خلايا الدم الحمراء، مما يسبب فقر الدم، مثل الملاريا وتشترك هذه الحالة في العديد من الأعراض السريرية المماثلة، وفي حين أن حوالي ثلثي الأشخاص المصابين بالعدوى لا تظهر عليهم أي أعراض، فإن أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، تظهر عليهم الأعراض على مرحلتين.

ويعاني المصابون من مرض يشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والصداع والتعب، ثم يتطور الأمر إلى مرحلة ثانية أكثر خطورة حيث يصبح الجهاز العصبي المركزي للجسم مضطربًا، مما يؤدي إلى مشاكل في النخاع الشوكي والدماغ مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ والشلل.

في حين أن معظم الحالات تحدث بسبب لدغات القراد، فإن الطرق الأقل شيوعًا للإصابة بعدوى داء البابسيات تشمل الحصول على نقل دم يحتوي على الطفيلي أو انتقال العدوى من الأم المصابة إلى طفلها أثناء الحمل.

ربما أثرت التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار وطول الموسم على أعداد وتوزيع القراد في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا، فضلاً عن أعداد الحيوانات التي تعمل كمضيفين خزانيين، مثل الغزلان، ونتيجة لذلك، قد تتواجد القراد في منطقة جغرافية أوسع.

وعلى الرغم من ندرة الإصابة بداء البابسيات في المملكة المتحدة، فقد تم الإبلاغ عن حالات منه، وتقول مؤسسة Lyme Disease Action الخيرية إنه مرض آخر يجب على الأطباء والجمهور أن يكونوا على دراية به.