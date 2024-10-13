رئيس مياه الفيوم يؤكد على سرعة استبدال وصيانة عدادات المياه المعطلة

نفذت الإدارة العامة لتركيب وصيانة العدادات التابعة لقطاع الدعم الفني بشركة مياه الفيوم خطة إصلاح وصيانة عدادات المياه المعطلة واستبدال وتغير عدادات المياه التالفة بجميع مراكز المحافظة لتقليل فاقد مياه الشرب والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك لضمان تقديم الخدمة المقدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة واستدامتها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

تيسير الإجراءات

وأكد رئيس الشركة في وقت سابق على تيسير الإجراءات على المواطنين أثناء صيانة وإصلاح العدادات المعطلة أو تركيب العدادات الجديدة ، موضحاً توجه الشركة خلال الفترة المقبلة للمزيد من التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، تجنباً لأخطاء العنصر البشري والتخلص من مشكلات تراكم الفواتير وعدم مطابقة القراءات المدونة مع الاستهلاك الفعلي، ومتابعة العميل لاستهلاكه اليومي من خلال الشاشة الزكية والتحكم في كمية الاستهلاك وتقليل الفاقد كما أنها تتيح للعميل شحن الكارت بالقيمة التي يرغب بها .

واوضحت المهندسة اماني شكري مدير عام الإدارة العامة لصيانة وتركيب العدادات أنه تم صيانة واستبدال ٢٠٠٠ عداد مياه خلال شهر سبتمبر الماضي بمختلف مراكز المحافظة ، وأكدت أن الإدارة تعمل ضمن خطة لإصلاح واستبدال العدادات بالتعاون مع القطاع التجاري والإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها واستكمال توقيع احداثيات جميع العملاء ( عدادات مسبقة الدفع) بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية GIS تماشياً مع برامج التحولات الرقمية وحوكمة المعلومات والبيانات.

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