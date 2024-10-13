اعلام عبري: إصابة 69 جندى إسرائيلي جراء الهجوم على معسكر غولاني

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة العشرات بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا.



وبحسب"روسيا اليوم"، أن الطائرة المسيّرة أصابت غرفة طعام في قاعدة للواء جولاني في عكا.

ووفقًا لموقع "إسرائيل هيوم"، فقد بلغ عدد الإصابات في هذا الهجوم نحو 67 إصابة.

وقال شهود عيان إن الطائرة المسيّرة أطلقت صاروخا على الهدف ثم انفجرت.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإنه خلال الحادثة غير العادية قرب بنيامينا، لم يتم إطلاق أي إنذار بعد تسلل الطائرة إلى المنطقة، ووصفت حالة بعض الجرحى بأنها حرجة".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مدير عام نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إيلي بن، قوله إ من بين الإصابات 5 في حالة خطيرة و15 في حالة متوسطة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن انفجار المسيرة وقع في منطقة وادي عارة جنوبي حيفا، حيث تم استدعاء العديد من قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث.

هذا و أفادت "القناة 12" بأن 3 من الجرحى في حالة حرجة، و5 في حالة خطيرة، لافتة إلى أنه تم إطلاق الطائرة بدون طيار تحت غطاء وابل من الصواريخ على الجليل.

وقال المدير التنفيذي لنجمة داود الحمراء: "ثلاثة من المصابين في سقوط الطائرة بدون طيار أصيبوا بجروح قاتلة"، فيما أعلنت مستشفى رمبام في حيفا عن حالة الطوارئ.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: "منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سلاح الجو الإسرائيلي اعترض مساء اليوم طائرة مُسيرة في المنطقة البحرية الشمالية، أُطلقت من الأراضي اللبنانية"، مشيرا إلى أنه "يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي يتم تحديثها حسب الحاجة".