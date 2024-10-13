عيد ميلاد روبي يحصد ملايين المشاهدات بعد احتفالها في فاميلي بارك (شاهد)

تصدرت النجمة روبي تريندات مواقع التواصل الإجتماعي بعد إحتفالها بعيد ميلادها في آخر حفلاتها في فاميلي بارك الرحاب، حيث حصد فيديو الاحتفال ملايين المشاهدات خلال 24 ساعة فقط.

عيد ميلاد روبي

واحتفلت النجمة روبي بعيد ميلادها مع جمهور الحفل، والذي تجاوز 20 ألف من الحضور، خلال حفلها الذي شارك في إحيائه النجم رامي صبري، وعدد من الفنانين الآخرين أبرزهم أوكا وعازفة الساكس رحمة حسن.

إذ قررت الجامعة المصرية الصينية عمل مفاجأة للنجمة روبي، وأحضروا لها تورتة للاحتفال بعيد ميلادها مع الجمهور خلال الحفل، وتفاعل الجمهور مع روبي وغنوا لها "سنة حلوة يا جميل" وسط أجواء احتفالية مبهجة، وعروض ألعاب نارية "فاير وورك" مميزة قدمها مصمم عروض الألعاب النارية أجمد جمال.

الجدير بالذكر إن حفلة الجامعة المصرية الصينية بفاميلي بارك الرحاب، استمرت من الرابعة عصرا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وضمت العديد من الفعاليات والفقرات الفنية المبهرة.