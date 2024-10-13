الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير محطة الصرف الصحي بالقباب الصغري

بوابة الوفد الإلكترونية

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد بتفقد أعمال التطوير الجاريه بمحطة الصرف الصحي بقرية القباب الصغري التابعة لمركز ومدينة دكرنس ، في إطار جولاته التفقدية للمراكز والمدن والاحياء لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين والخدمات المقدمة لهم . جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.


وأثناء تفقد اللواء " مرزوق " أعمال التطوير الجاريه بالمحطة رصد قيام أحد المزارعين بحرق قش الأرز في أماكن متفرقه بالأرض الزراعية، وعلي الفور قام باستدعاء جميع المختصين وأمر باطفاء الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمه تجاه.


وأكد " المحافظ " علي أن الحفاظ علي البيئة من التلوث  هو واجب وطني علينا جميعا في ظل التغيرات المناخية والبيئة التي تشهدها مصر والعالم . 

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