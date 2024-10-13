إعلام إسرائيلي: عملية حزب الله أصعب حدث منذ بدء الحرب

أكد إعلام إسرائيلي أن حزب الله فاجأ الجيش بعملية نوعية ونحن أمام أصعب حدث منذ بدء الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأفاد إعلام إسرائيلي أن خبراء عسكريون في الجيش اعتبروا أن المسيرات التي بدأ حزب الله يستخدمها ابتداء من اليوم لم يعرفوها من قبل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض، الأحد، «حوالي خمسة صواريخ» أُطلقت من لبنان على عدّة مناطق في شمال الدولة العبرية.

وجاء في بيان للجيش «انطلقت صفارات الإنذار بين الساعة 8:59 والساعة 9:01 في مناطق الجليل الأعلى والجليل الأوسط والجليل الغربي وخليج حيفا والكرمل. وتمّ تحديد حوالي خمسة صواريخ أطلقت من لبنان وتم اعتراضها بنجاح».

يأتي هذا فيما أُصيب جندي ثالث من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في الصراع المتفاقم بين إسرائيل و«حزب الله» المدعوم من إيران.

وهزَّت الضربات الإسرائيلية القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ودولاً غربية إلى التنديد بالهجمات. ووصفت «اليونيفيل» الهجوم بأنه «تطور خطير»، وقالت إنه يجب ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.