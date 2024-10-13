جامعة المنصورة تبحث افتتاح وتشغيل مركز زراعة الكبد الجديد

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد ، اجتماعاً مع الفريق الطبي لزراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي، للوقوف على الوضع الراهن للتجهيزات الطبية، وبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات لافتتاح وتشغيل المبنى الجديد لزراعة الكبد.



بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، سعد عبد الوهاب القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، الدكتور حلمى عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي، الدكتور أحمد شحته نائب مدير المركز.

و أشاد الدكتور شريف خاطر بالجهد المبذول من فريق الأطباء بالمركز و فريق زراعة الكبد منذ إنشائه و حتى الآن فى إجراء عدد كبير من العمليات للمصريين و غير المصريين تخطت ال ١١٠٠ حالة، خلال فترة وجيزة مما ساهم فى القضاء على قوائم الإنتظار ، وهو ما يعد إنجازاً طبياً كبيراً بمصر.

مشيراً إلى أن الفريق استطاع أن يشكل نموذج رائع للعمل الطبي الجاد ضمن فريق متميز ومتناغم في مختلف التخصصات، و يضم بين أعضائه أجيال مختلفة يعملون من أجل هدف واحد وهو زرع الأمل في الحياة، مضيفاً أن تميز فريق زراعة الكبد قد ساهم فى الإرتقاء بمكانة جامعة المنصورة فى المجال الطبى محليا و إقليمياً و عالمياً، و كان له عظيم الأثر فى دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كمشروع رئاسى.



وصرح الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تعمل حاليا على الإنتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى زراعة الكبد الجديد ليكون أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط والذي يتم استكماله بتوجيهات رئاسية لاستيعاب الأعداد المتزايدة والقضاء على قوائم الانتظار لمرضى زراعة الكبد.



و من المقرر أن يتم افتتاح مركز زراعة الكبد و التشغيل التجريبي له خلال شهرين.

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لعمليات التجهيزات الطبية والفرش والتشطيبات النهائية تمهيداً للتشغيل التجريبي للمركز.

الجدير بالذكر أن مبنى زراعة الكبد الجديد أنشئ على مساحة 800 متر مربع، و يضم 9 طوابق بقوة 60 سريراً، تضم استقبال و عيادات وعمليات جراحية و عناية مركزة وإفاقة، وإقامة داخلية و طابق ادارى، وجراج، وقاعات للبحث علمي، وبدخوله الخدمة سيحقق إنجاز إجراء عدد كبير من عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار .