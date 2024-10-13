قرر مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام تجديد الثقة فى اللجنة التنفيذية لمنطقة كرة القدم بالفيوم للعام الثالث على التوالى .

ضم تشكيل اللجنة الكابتن سامح سعد عثمان المدير فى منصب المدير التنفيذى للمنطقة وطارق عبد المولى المدير المالى والكابتن احمد راضى حميدة مدير شئون اللاعبين والكابتن حسنى خطيرى مدير ادارة المسابقات والكابتن سيد الشورة مدير ادارة الحكام واحمد صبرى البكباشى مستشارا قانونيا للمنطقة .

يأتى قرار الاتحاد بتجديد الثقة فى اللجنة التنفيذية للمنطقة بعد الطفرة التى شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين فى مسابقات كرة القدم واقامة مسابقات الناشئين وانتظامها ولاول مرة يتم اقامة مهرجانات للبراعم فى المحافظة .

19 أكتوبر انطلاق دورى القسم الثالث …

وفى وقت سابق قررت لجنة مسابقات القسم الثالث بمنطقة الفيوم لكرة القدم برئاسة الكابتن احمد صبرى رئيس اللجنة والكابتن حسنى خطيرى مقرر اللجنة باشراف الكابتن سامح سعد عثمان المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم بدأ منافسات دورى القسم الثالث يوم السبت 19 اكتوبر الحالى والذى يشارك فيه 10 فرق من محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الاحمر وهى سنورس- الساحة الشعبية بالفيوم – سيلا- نادى العاملين برأس غارب- سمسطا – بنى سويف- مطرطارس –ابوكساه –ابشواى- اهلى الغرق .

وقد اجرت المنطقة قرعة المسابقة بحضور الكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام الكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين والكابتن عمر سيد المسئول الادارى بالمنقطة ومندوبى الفرق المشاركة واسفرت القرعة عن مواجهات قوية فى الاسبوع الاول حيث يلتقى فريق بنى سويف مع الساحة وسمسطا وعاملين راس غارب وسيلا مع ابوكساه ومطرطارس وابشواى وسنورس مع اهلى الغرق .