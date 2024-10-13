عودة إلهام عبد البديع للمنتج وليد سامي

قالت الفنانة إلهام عبد البديع إنها عادت للحياة الزوجية مع المنتج والملحن وليد سامي، بعد تدخل الفنانة نهال عنبر والفنان إيساف.

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع انفصلت عنه منذ ما يقرب من 20 يوما، وبرغم ذلك استكملت دورها في مسلسل "غموض" وهو من إنتاجه، معلقة على ذلك " الشغل ملوش دعوة بالعلاقات الشخصية".

وكان خبر طلاق الفنانة إلهام عبد البديع والمنتج والملحن وليد سامي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، خاصة بعد أن كتب وليد سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قائلًا : "كل شيء قسمة ونصيب أنا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا وربنا يوفقها ويكتبلها الخير"، وتراجع وليد سامي، على ما نشره حول الانفصال، ما أثار تساؤلات الجمهور عن غموض علاقتهما.

وأضافت إلهام عبد البديع أنها قاربت على الانتهاء من تصوير دورها في المسلسل، حيث إنها تقدم شخصية "حبيبة" وهو دور مختلف تمامًا لم تقم بتقديمه مسبقا، وهي شخصية طيبة وشريرة في نفس الوقت.

وتابعت: "متقدروش تعرفوا هى طيبة إمتى وشريرة إمتى من كتر الحاجات اللي عندها وتعاملها مع الناس بشكل غريب جدًا".

المسلسل إنتاج وليد سامي وتأليف فتحي الجندي واخراج حسام سلامة ، وبطولتي مع نهال عنبر ووفاء عامر ومني فاروق وندي بهجت ، وايساف .