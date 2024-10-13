الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يستقبل مالك مجموعة الشركات المعنية بتنفيذ الربط الكهربائى بين مصر واليونان

بوابة الوفد الإلكترونية

 استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "Dimitris Copelouzos"، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "Copelouzos" المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان GREGY.

 وأكد الوزير عبد العاطى على الاهتمام الذى توليه مصر لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين فى ظل العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر واليونان.

وأكد وزير الخارجية أن الشراكة بين البلدين تشمل قطاعات محورية هامة من بينها قطاع الطاقة، وتحديداً مجال الربط الكهربائى الذي يساهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ويحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للجانبين، لاسيما وأن مصر تواصل تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الطاقة الجديدة من الطاقة الشمسية والرياح. 

كما أكد د. عبد العاطى على أهمية سرعة البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين بما يعكس قوة الشراكة بين مصر واليونان وتحقيق الفوائد المشتركة.

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