صبحي كابر: عقد بيع المطعم لم يشمل التليفون

قال المعلم صبحي كابر، مالك مطعم صبحي كابر السابق، إن عقد بيع مطعم صبحي كابر لم يشمل تليفون المطعم أو الصفحة الخاصة بالمطعم، مشيرًا إلى أن العقد نص على وجود أدمن آخر للصفحة فقط.

وأضاف "كابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك ، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أنا بكيت عشان الناس الأساسية في المحل مشيت، مشى رجالتي اللي أنا مربيهم، قطع عيش ناس كتير، خلاف أنه أوقف الحصول على اللحوم من مزرعتي كما كان يحدث من قبل".

ولفت إلى أن من يذهب إلى مطعم صبحي كابر يذهب لاسم صبحي كابر الذي حدث في سنوات كثيرة، مشيرًا إلى أنه بعد وقف الحصول على اللحوم من مزرعته انتقد الكثير طعام المطعم بسبب تغيير اللحوم