كارمن سليمان تعتمد ذوق كيم كارداشيان (تفاصيل)

خضعت الفنانة كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر إنستجرام.

وبدت كارمن سليمان بإطلالة كاجوال شبابية، حيث ارتدت بدلة مكونة من جاكيت طويل صمم من قماش لامع باللون الذهبي ونسقت عليه بنطال بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة بذيل حصان طويل لتسير على خطى تسريحة شعر كيم كارداشيان ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

كارمن سليمان

كارمن سليمان من مواليد 7 أكتوبر 1994 ، مطربة مصرية، فازت بلقب «نجمة العرب» من برنامج آراب آيدول للموسم الأول.

حياتها الشخصية

ولدت كارمن سليمان في عائلة محافظة، ودخلت برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار و أراب آيدول والذي كان خطوة مهمة في مشوارها الفنى حتى الآن. كما حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.

المسيرة الفنية

ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب آيدول على قناة إم بي سي 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة. فازت المشتركة المصرية كارمن سليمان بلقب «أراب آيدول» في موسمه الأول بعد أن حصدت أعلى نسبة اصوات من قبل الجمهور. وفازت أيضًا بعقد إدارة أعمال وإنتاج ألبوم غنائي، وعقد لتمثيل إحدى شركات المشروبات الغازية. حصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

طرحت كارمن سليمان ألبومها الأول «أخباري» من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014. وقد ضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة. كما اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية «عظمة على عظمة» وصوّر فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.

وتعتبر كلام كلام أول أغنية لكارمن والتي طرحتها في 4 من مارس عام 2013. وفي أعمالها في الرسوم المتحركة، رشحت كارمن سليمان لدور آنا من فيلم ملكة الثلج وأنتهى الأمر بإعطائه لشروق صلاح الشريف، بينما أدت كارمن سليمان الدور الغنائي لموانا من فيلم ديزني الكلاسيكي موانا.