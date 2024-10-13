أنشطة مختلفة ضمن مبادرة "بداية" بـالمراكز الشبابية بقنا

نفذ مركز شباب القناوية التابع لإدارة شباب قنا، مسابقة الرسم الحر، وذلك ضمن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر الحادى والخمسون يوم الأحد الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤م، بمشاركة ٢٠ من الطلائع.

حيث يفيد الرسم الأطفال في مساعدتهم على التمتع بالصحة العقلية السليمة، يطور الرسم من المهارات العقلية والحركية عند الأطفال، كما يعمل على تعزيز نمو الطفل الإستكشافي والنفسي والعاطفي، ويعزز روح البراءة لدى الطفل فهو يرسم بتلقائية ولا يهمه رأي الآخرين بما يرسمه.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ومحمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.

وذلك فى إطار فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية " بداية " تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

انطلاق المعسكر الثانى لتمكين الشباب تحت أشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة UNFPA ومؤسسة إتجاه، فعاليات المعسكر التدريبي للشباب تحت شعار “ تمكين الشباب”، ونظم فريق إبداع ووعي بنزل شباب قنا جلسة تفاعلية وأداء فريق شمندورة ومسرح تفاعلى عن الصحة الانجابية بمشاركة 28 شاب وفتاة تحت قيادة وتدريب شيماء إبراهيم منسقة أندية السكان.

وأكد محمد عبدالرحيم عرفه، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالشباب، إدراكاً منها لأهمية دورهم فى بناء مستقبل الأمة وتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما وأن الشباب يمثلون القوة الحقيقية والديناميكية التى يمكن أن تسهم فى دفع عجلة التطور والتقدم فى مختلف المجالات.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.

فى إطار فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية "بداية" تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان..

ونفذ مركز شباب العركى التابع لإدارة شباب فرشوط، ندوة عن الصحة الإنجابية، ضمن خطة نادى الفتاة بالمركز بحضور٢٠سيدة من اهالى القرية.

وتعد الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة هي أحد الاستراتيجيات القومية والعالمية للحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتهدف الى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتشمل برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة مختلف الأبعاد الأسرية الاجتماعية والصحية والثقافية.

كما تعمل على تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وكذا اتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.