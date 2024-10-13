سعر الأسمنت الممتاز بتعاملات اليوم الأحد بجميع المصانع والشركات المصرية
سعر الاسمنت اليوم الأحد.. شهد سعر الاسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد لدى تاجر الجملة ومن أرض المصنع، استقرارًا، بعد أن سجل تراجعًا خلال ال24 ساعة السابقة، وسجل سعر أسمنت الفهد استقرارًا محققاً نحو 2,660 جنيه للطن.
وفي هذا الصدد يستعرض قسم "الاقتصاد" "ببوابة الوفد الألكترونية" أهم الاخبار الاقاصادية والقيمة السعرية لمختلف السلع في الاسواق، لاسيما سعر الأسمنت اليوم الأحد، والذي جاء سعره اليوم على النحو الاتي:
سعر الاسمنت اليوم الأحد في المصانع والشركات
أسمنت المعلم: 2,700 جنيه للطن
أسمنت السهم: 2,700 جنيه للطن
أسمنت الفهد: 2,660 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل: 2,680 جنيه للطن
العسكري بني سويف: 2,700 جنيه للطن
أسمنت المسلح: 2,000 جنيه للطن
جنوب الوادي: 2,220 جنيه للطن
أسمنت المخصوص: 2,750 جنيه للطن
أسمنت السويس: 2,800 جنيه للطن
أسمنت السويدي: 2,970 جنيه للطن
أسمنت العسكري: 2,700 جنيه للطن
أسمنت النصر: 2,720 جنيه للطن
أسمنت سيناء 42.5: 2,700 جنيه للطن
أسمنت حلوان: 2,770 جنيه للطن
أسمنت المنيا: 2,900 جنيه للطن
أسمنت المهندس: 2,850 جنيه للطن
أسمنت تايتان: 2,630 جنيه للطن
أسمنت المصري: 2,650 جنيه للطن
أسمنت الممتاز: 2,850 جنيه للطن
أسمنت التعمير: 2,830 جنيه للطن
أسمنت الصعيد: 2,820 جنيه للطن
أسمنت أسيوط: 2,820 جنيه للطن
أسمنت المصريين: 2,550 جنيه للطن
أسمنت العامرية عادة: 2,990 جنيه للطن
أسمنت البرج: 3,000 جنيه للطن
أسمنت الماكس: 3,040 جنيه للطن
أسمنت النهضة: 2,870 جنيه للطن
أسمنت أسوان: 2,700 جنيه للطن
أسمنت السد العالي: 2,700 جنيه للطن
أسمنت قنا: 2,820 جنيه للطن
سعر طن الحديد اليوم
حديد عز: 40,700 جنيه للطن
حديد بشاي: 39,000 جنيه للطن
حديد الجيوشي للصلب: 39,000 جنيه للطن
حديد العتال: 39,000 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن
حديد عطية: 37,500 جنيه للطن
حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه للطن
حديد المراكبي: 37,000 جنيه للطن
حديد المعادي: 36,500 جنيه للطن
حديد العشري: 36,000 جنيه للطن
حديد بيانكو: 36,000 جنيه للطن
حديد سرحان: 36,000 جنيه للطن
حديد الكومي: 36,000 جنيه للطن