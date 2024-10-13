كرم الدكتور وليد الفرماوي وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، 18 شابا وفتاة من الفائزين في مسابقة الصوت الذهبى والمسابقة الثقافية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ضمن احتفالات مبادرة “رسول الانسانية” احتفالا بالمولد النبوي الشريف بمراكز شباب محافظة القليوبية في إطار الإحتفالات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

تكريم 18 شابا في مسابقة الصوت الذهبى بالقليوبية…

عبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادتة بتكريم الفائزين من الشباب الموهوبين والمتميزين والمبدعين، متمنيا مزيد من التوفيق والنجاح لجميع الفائزين، مؤكدا أن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، تزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنة مصر.

اوضح أن مراكز الشباب والأندية الرياضية مفتوحة لكل شباب المحافظة لتبني الأفكار والمبادرات الهادفة من الشباب المتميز في جميع المجالات تأكيدا أن مراكز الشباب لايقتصر دورها على الرياضة فقط بل بتهتم بتكوين الشخصية متكاملة الجوانب الثقافية والإجتماعية والدينية.

وتابع الدكتور وليد فرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبيه 3 مراكز شباب بادارة بنها وهى مركز شباب مدينة بنها، ومركز شباب اتريب ومركز شباب كفر مناقر للتأكد من تواجد العاملين وتفقد حمامات السباحة بالمراكز للتأكد من الالتزام بمعايير وضوابط الامن والسلامة لضمان الحفاظ على سلامة الاعضاء والمستفيدين.