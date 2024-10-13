غدا .. انطلاق الملتقي الثالث لكلية اللغة والاعلام تحت شعار المواطنة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي

تنطلق اعمال الملتقي العلمي الدولي الثالث للغة والاعلام "الاعلام الجديد وتمكين الشباب تحت شعار المواطنة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي غدا يوم االاثنين علي مدي ثلاثة أيام بمقر الاكاديمية البحرية القرية الذكية وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري، والدكتورة حنان يوسف عميد كلية اللغة والاعلام .



يناقش المؤتمر العلمي عدد من المحاور موزعة بين عدة جلسات رئيسية ولغوية وادبية وجلسات دراسات إعلامية فالجلسة الاولي تضم النشاط الرقمي وتمكين الشباب في وسائل الاعلام : الاعداد والتنفيذ اما الجلسة الثانية فتحت عنوان لمرشحات z استخدام الجيل الوجه المرئية علي وسائل التواصل الاجتماعي : نافذة علي العرض الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتتحدث الجلسة الثالثة عن الشباب المستعد للمستقبل : تعزيز الذكاء والتعلم العاطفي الاجتماعي من خلال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ،وتتضمنن الحلقة النقاشية لليوم الثاني المواطنة الرقميةوتمكين الشباب : سيناريوهات الاعلام المستقبلية ،والمسارات والاستراتيجيات العابرة للحدود المحلية لمنشئي محتوي الفيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي : تحليل متكامل للتفاعل بين الزمان والمكان ،وتختم الجلسات بحلقة نقاشية بعنوان تسخير قوة الذكاء الاصطناعي ك صديق ام عدو .



ويشارك في هذه الجلسات العلمية والحلقات النقاشية اكاديميين وباحثين من مختلف انحاء العالم فضلا عن ممثلين للعديد من المنظمات الدولية وقادة صناعة الذكاء الاصطناعي وصانعي السياسات والممارسين في مجالات الاعلام الجديد والشباب والذكاءالاصطناعي والمواطنة الرقمية

وتعد النسخة الثالثة من الملتقي العلمي منبرا علميا فريدا يجمع الاكاديميين وخبراء الصناعة في مجالات الاعلام واللغة والذكاء الاصطناعي ذات العلاقة الوثيقة بتمكين الشباب وذلك تماسيا مع اهتمام الدولة بالشباب ومبادرات منتدي الشباب العالمي.

و يطرح الملتقي العلمي رؤية جديدة في بناء المواطنة الرقمية للشباب بشكل إيجابي وواعي ويسعي ال خلق أجيال شابة استثنائية تتمتع بالرؤية والتاثير الإيجابي في العالم من خلال الاستخدام الرشيد لتكنولوجيا الاعلام الجديد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال البحث العلمي والابتكار.