حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنجع حمادي

تمكنت الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور، رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء من دون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية بناء مخالف للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة.

جاء ذلك بحضور مصطفى عمران، رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة، تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، عبارة عن سور من الطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت على مساحة 18 سهمًا وبارتفاع مترين تقريبًا، بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة، وتمت الإزالة وأخذ تعهد على المواطن بعدم تكرار هذه المخالفة القانونية وعودة الأرض الزراعية إلى طبيعتها.

مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

حملة إشغالات ومرافق تجوب المدينة حتى مجمع الشوادر القديم…

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمرافق، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والانضباط بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى.

حيث قامت الوحدة المحلية بشن حملة للقضاء على مغتصبى الطرق العامة برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، وبحضور احمد فريج ، حسام مبارك نائبًا رئيس المركز، وبيومى عبدالباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز، ويا سر صادق و انور زين الحلقان بقسم الاشغالات، ووحدة شرطة المرافق بالوحدة المحلية.

حيث استهدفت حملة اليوم ضبط بعض الباعة الجائلين الغير ملتزمين بالمنطقة المؤقته المحددة لهم بالشارع المواجة لمركز شرطة نجع حمادى والتحفظ على ما كان معهم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم المرور على شارع بورسعيد وشارع حسنى مبارك والمجتمع الجديد وشارع ٣٠ مارس، وأشار على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الاشغالات التى تعرقل وتعكر صفو الشارع النجعاوى.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظام والترتب لجميع مناطق المحافظة والمتابعة الميدانية المسترة، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة، وقروى الغربى بهجورة.