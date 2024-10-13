التعليم العالي تعلن خروج مصابي حادث القطار من مستشفى المنيا الجامعي

أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في تقرير قدمه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خروج كل مصابي حادث قطار المنيا من مستشفى المنيا الجامعي.

ونوه رئيس جامعة المنيا بأن خروج المصابين جاء بعد تحسن حالتهم جميعًا، وتقديم كل أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لهم، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وزير التعليم العالي يوجه برفع الطوارئ بمستشفيات جامعة المنيا

يتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطاري المنيا، اليوم الأحد، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنيا؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

ونوه الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية يرأس فريق عمل من الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح القائم بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا أن الحالات المصابة بمستشفى المنيا الجامعي جميعها إصابات خفيفة وتتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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