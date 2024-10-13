الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

اعترافات عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية في 15مايو

بوابة الوفد الإلكترونية

أقر عاطلان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية، من العقارات تحت الإنشاء بمنطقة 15مايو وبيع المسروقات كخردة لتحقيق أرباح غير مشروعة، واعترفا بارتكاب العديد من وقائع السرقة بنفس الأسلوب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطلين، أحدهما له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية وأدوات فك وتركيب وسلاح أبيض.
 

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وفي واقعة آخرى كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص ويعاونه أخر بالحفر بإحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وانتشال بعض الرفات.

بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما وتبين أنهما (عامل بمقابر الصدقة ونجله)، وبمواجهتهما قرر الأول بقيامه بالإشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات)، وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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