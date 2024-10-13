هيئة شؤون الأسرى: 41 شهيدًا في سجون الاحتلال منذ عملية 7 أكتوبر

كشفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عن ارتقاء 41 شهيدا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر من العام الماضي بينهم 24 من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وحزب الله في بلدة راميا أسفرت عن تفجير 3 دوريات لجيش الاحتلال وتدمير آلية عسكرية.

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير بات يشكل غطاء للاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير بات يشكل غطاء للاحتلال ومستعمريه لاستكمال حلقاته في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض على حقوق شعبنا العادلة والمشروعة في العودة والحرية والاستقلال.

وذكرت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "أن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين في موسم قطف ثمار الزيتون وسرقتها في عديد المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وإحراق وتقطيع المئات من أشجار الزيتون، وحرمان المواطنين من الوصول إلى أرضهم، يعد إرهاب منظم في إطار حرب الإبادة والتهجير التي ترتكبها قوات الاحتلال لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".