وزارة العمل تنظم ندوة حول أهمية التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات الندوة التثقيفية لشباب وفتيات محافظة أسيوط بقاعة الإجتماعات بمقر الغرفة التجارية، يأتي ذلك اللقاء بهدف توعية الشباب بأهمية التدريب المهني في تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين، فضلاً عن تأهيلهم لاحتياجات سوق العمل المتسارعة، بحضور عدد 110 من شباب المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، في ضوء مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي أطلقتها الوزارة لتدريب وتوعية وتأهيل الشباب من الجنسين في المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالداخل والخارج، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقدم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة التدريب المهني، وذلك على عدد من المهن والبرامج التدريبية منها على سبيل المثال "التبريد و التكييف، صيانة الدش، صيانة المحمول، التفصيل والخياطة، صيانة الأجهزة المنزلية، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، فضلاً عن توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية استثمار قدرات وطاقات الشباب والفتيات، وموجهاً نصيحة لهم بضرورة تعلم الحرف والمهن المختلفة تلك التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.