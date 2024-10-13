وزارة العمل تنظم ندوات تثقيفية بمنشآت محافظة أسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بمقر"شركة تساهيل للتمويل" بمركز أبنوب، تحت عنوان "مكافحة الإتجار بالبشر"، وذلك من خلال مكتب تفتيش أبنوب التابع لمديرية العمل، حضرها 45 من العاملين بالشركة.

وتهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على خطورة جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها المختلفة، وكيفية التعرف على علاماتها وأساليب الوقاية منها، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة الشائعة، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الإستغلال لجميع العمال، لا سيما الفئات المستضعفة.

وكذلك ندوة تثقيفية لتوعية العاملين بـ"قصر ثقافة ديروط"، حول ثقافة العمل الحر، فضلاً عن صقل وتنمية مهارات وقدرات الشباب المهنية، والإرشاد المهني"، وذلك بمركز ومدينة ديروط، وذلك بحضور عدد 41 شابًا وفتاة من أبناء المركز، تهدف إلى رفع الوعي بأهمية تنمية الشباب لقدراتهم ومهاراتهم كي تتواكب مع متطلبات سوق العمل المتسارعة، فضلاً عن التطرق إلى حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك الضوابط والمحاذير التي نص عليها القانون، وذلك في إطار حرص المديرية وأجهزتها على عقد العديد من الندوات التثقيفية من أجل تغيير الفكر السائد عن التعليم الفني، وكذلك الإرشاد المهني للشباب، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنمية الجوانب المعرفية والمهنية لدى للعاملين بتلك المنشآت كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.

وقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة التثقيفية الثانية بمركز ومدينة ديروط تناولت أيضاً أهمية حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن تغيير الفكر الشائع عن التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية، والتنويه إلى أن أهمية التعليم الفني كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول، حيث أنه يساهم في تأهيل كوادر مهنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل بشكل فعّال، وفي ظل التطورات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، كما أصبح التعليم الفني خياراً استراتيجياً للشباب الباحثين عن فرص مهنية متميزة ومستقبل واعد.