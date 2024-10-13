حسام المندوه رئيسا لبعثة الزمالك في الإمارات استعدادا للسوبر المحلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول التي ستسافر إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبو ظبي يوم الخميس المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجاري ، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الزمالك يتعادل مع إيسترن كومباني وديا

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع إيسترن كومباني بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب النادي استعدادا لكأس السوبر المصري.

تقدم أحمد طارق لفريق إيسترن كومباني في الدقيقة 30، وتعادل سامسون أكينيولا لفريق الزمالك في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي وأحمد فتوح ومحمود بنتايك وجيفرسون كوستا وعلي نوفل و يوسف وائل "الفرنسي" و يوسف أحمد حسن و محمد عاطف وحازم أسامة وحسام أشرف وسامسون أكينيولا.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك، ولم يتمكن لاعبوه من ترجمة الفرص التي سنحت لهم من أجل التسجيل، وفي الدقيقة 30 تمكن أحمد طارق من تسجيل هدف التقدم للضيوف، وسعى الزمالك لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد رفاعي بدلاً من حازم أسامة، وتوالت محاولات الأبيض الهجومية للتسجيل حتى نجح سامسون أكينيولا في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 65، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية في الدقائق المتبقية لتسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية مساء اليوم أمام فريق زد على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء السوبر المحلي.