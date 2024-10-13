أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن المنطقة تواجه تحديات مصيرية لا سيما مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وتابع وزير الخارجية العراقي، : “نتضامن مع لبنان وشعبه في الأزمة الراهنة جراء العدوان الإسرائيلي”، موضحًا أنه يحذرون من توسيع رقعة الصراع ونؤكد أن العدوان الإسرائيلي على لبنان سيؤدي إلى حرب أخرى في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار.

وقال وزير الخارجية العراقي، : “نرفض استغلال الأجواء العراقية كجزء من الحرب ونعمل بقوة لتخفيف حدة الصراع”، موضحًا أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في نزوح عشرات الآلاف من لبنان إلى سوريا والعراق.

وشدد على أن وقوع الحرب في المنطقة يؤثر على ممرات الملاحة ويهدد عمليات تصدير الطاقة ويحقق أزمة دولية كبيرة في مجال الاقتصاد.

وأختتم حديثه، :"ندعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ونؤكد ضرورة دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني".