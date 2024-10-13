وزارة العمل تنظم ندوة "السلامة للجميع" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالشرقية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، تحت شعار "السلامة للجميع" ، من خلال تقديم ندوة توعوية بحضور 100 من مسئولي السلامة والصحة المهنية من مسئولي السلامة والصحة المهنية وعمال خطوط الإنتاج بشركة فيروميتالكو ستيل كونستركشن بمدينة بلبيس.

وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات أهمها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للوقاية من مخاطر الوطأة الحرارية والإضاءة ، ومخاطر الحريق وكيفية المواجهة ، وخطط الطوارئ ، ونظام تصاريح العمل ، ومخاطر الرفع والتصبين ومخاطر العمل على الارتفاعات وطرق الوقاية.

ويأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة مع بداية العام الدراسى الجديد ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه بدأت الفعاليات بكلمة للمستشار مصطفى هلالي المستشار القانوني لشركة فيرو ميتالكو ستيل بمدينة بلبيس ، والمهندس حسان عبدالحميد شلبي مدير مصنع فيرو ميتالكو ، ثمنوا خلالها جهود وزارة العمل في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بكافة أرجاء الدولة المصرية بمنشآت القطاع الخاص.

كما أكدت الكيميائية رحاب عبدالحميد مدير السلامة بمديرية العمل بالشرقية على جهود مديرية العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات ( الزراعي - التعليم - الصناعة ).

وأشار مدير المديرية فى كلمته إلى جهود وزارة العمل فى تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة ، والحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت ، كما قدم الشكر للشركة على أستضافتها الكريمة والشركات المشاركة بفاعليات الندوة.

وتناولت الفعاليات 3 محاضرات علمية متخصصة قدمتها الكيميائية فاطمة البطريق مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببلبيس ، والكيميائية حنان محروس مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية ببلبيس ، والمهندسة إيمان كمال مهندس السلامة بمديرية العمل ، والمهندس محمود ألهم مهندس السلامة بشركة فيروميتالكو ستيل كونستركشن ، وحضر اللقاء محمد الشغنوبي مدير منطقة عمل العاشر من رمضان ، ومحمد حجازي مدير مدير منطقة عمل بلبيس.

وفى ختام الفعاليات جرى تكريم أسرتين لأثنين من شهداء العمل والواجب بخطوط الإنتاج بشركة فيرو ميتالكو ستيل ببلبيس تكريماً لما بذلوه من جهد وعمل لصالح المصنع طوال سنين خدمتهم.