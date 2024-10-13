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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

نسمة محجوب وعزيز مرقة يجتمعان في مهرجان الموسيقى العربية.. غدًا

نسمة محجوب وعزيز
نسمة محجوب وعزيز مرقة

تشارك الفنانة نسمة محجوب برفقة الفنان الأردني عزيز مرقة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، التي تضم رموز الأغنية العربية.

موعد ومكان حفل نسمة محجوب وعزيز مرقة في مهرجان الموسيقى العربية

يأتي حفل نسمة محجوب وعزيز مرقة مواكبة للمتطلبات الغنائية المعاصرة بجانب علامات غناء الزمن الجميل.

 

يقام الحفل في 14 أكتوبر الجاري، على مسرح المافرة بأوبرا القاهرة في الثامنة والنصف مساء.

 

 

فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تستمر على مدار 14يومًا حتى الخميس 24 أكتوبر، على مسارح الأوبرا: حيث في محافظة القاهرة: "مسرح النافورة، المسرح الكبير، المسرح الصغير، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية"، وفي محافظة الإسكندرية: "مسرح سيد درويش -أوبرا الإسكندرية-"، وفي محافظة البحيرة: "مسرح أوبرا دمنهور"، وتضم 47 حفلًا،  بمشاركة 113 فنانًا، منهم 76مطربًا ومطربة.

 

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، دورة فنان الشعب الموسيقار  سيد درويش، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الأسبق، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة السابقة،  وعدد كبير من السفراء،  ونخبة من الفنانين والإعلاميين.  افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، دورة فنان الشعب الموسيقار  سيد درويش، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار  نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة الأسبق، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة السابقة،  وعدد كبير من السفراء،  ونخبة من الفنانين والإعلاميين.  

 

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