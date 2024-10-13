الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق عاجل بشأن حادث تصادم قطارين بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أمر المستشار عبد الراضي صديق ، رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل اليوم الأحد، بشأن حادث تصادم قطارين حال مرورهما بنطاق محافظة المنيا، والذي وقع صباح ،  بناحية "ماقوسة" دائرة مركز المنيا.

النيابة الإدارية  تأمر بفتح تحقيق عاجل بشأن حادث تصادم قطارين المنيا 

 وكلف المستشار عبد الراضي صديق النيابة الإدارية بالمنيا ، القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث للكشف عن مدى وجود ثمة إهمال أو تقصير في أداء الواجبات والتكليفات الوظيفية للمختصين بهيئة السكك الحديدية، كان من شأنه التسبب في وقوع الحادث.

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