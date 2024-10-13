حسام حسن يرفض المقارنة.. ويعلق على غياب ثلاثي المنتخب أمام موريتانيا

تصفيات أمم أفريقيا

طالب العميد ​حسام حسن​​ من مرتزقة منصات السوشيال ميديا بالكف عن إشعال نيران الغضب بينه وبين محمد صلاح، قائد الفراعنة، والتوقف عن إجراء مقارنة بينهما.

وأثنى "حسن"، على نجمه صلاح، الذي يعتبره شقيقه الأصغر، معربًا عن سعادته بتواجده مع المنتخب، كونه "الوسيط" بين الجهاز الفني واللاعبين على أرض الملعب.

وقال إن علاقته قوية مع صلاح، الذي يعلم جيدًا أن المباريات الدولية مهمة لكل لاعب في تاريخه، وغير مقبول المقارنة بيني وبين هداف الريدز، معلقًا ان المدرب مثل المدرس له احترامه.

وأكمل العميد: أن صلاح حاليًا يشعر بالراحة النفسية، وأراه في الملعب، للمرة الأولى، يتحدث مع اللاعبين ويحفزهم، وفي المعسكر أتفق معه على أمور تنظيمية وإدارية، كما أنه سجل 15 هدفًا تحت قيادتي في 7 مباريات.

وأضاف: "نحن منتخب مصر ولسنا فريقًا صغيرًا ويجب أن نسرع النسق ونتنوع فنيًا هجوميًا ودفاعيًا، بل والأهم بالنسبة لي ألا نخسر"، مطالبًا بأهمية حضور الجمهور، الذي عزف عن مساندة المنتخب بسبب تأثره بكلام الإعلام غير الهادف، وفقًا لحديث العميد حسام حسن.

حسام حسن يعلق على غياب صلاح ومرموش وعبدالمنعم في لقاء الثلاثاء:

عن الغيابات، أعرب العميد حسام حسن، عن استيائه من غياب لاعب الأهلي، محمد هاني، الذي يعتبره أفضل ظهير أيمن في مصر، مشيرًا إلى أنه لن يغامر بإشراك محمد عبدالمنعم.

وعن طلب الثنائي صلاح ومرموش بعدم لعب لقاء الإياب بسبب النجيل الصناعي، قال إنه سيلبي طلب أي لاعب يرفض المشاركة أمام منتخب موريتانيا، الذي يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة.

نيس يتغنى بـ"عبدالمنعم":

أشاد نادي نيس الفرنسي، بقيادة مدربه فرانك هايس، عبر حسابه بمنصة إكس، بلاعبه محمد عبدالمنعم، صاحب الإمكانات والجودة المميزة.

من جانبه، أكد "هايس" ثقته الكاملة في إمكانات الدولي المصري، مشيرًا إلى حاجته لخدماته في الفريق، كونه قادرًا على تقديم الكثير لإثبات قيمته الفنية للنادي وجمهور خلال فترة قصيرة جدًا.

وقال المدير الفني الفرنسي، إن مشكلة عبدالمنعم عبارة عن أزمة تأقلم لا أكثر حاليًا، مؤكدًا أنه أول شخص طالب التعاقد مع مدافع الأهلي السابق، وليس طبيعيًا أن أفكر في إعارته، أو رحيله في يناير المقبل.

ونفى فرانك هايس وجود أي مشكلة مع محمد عبدالمنعم، لأن الأزمة كانت في الفريق ككل وليس في لاعب فقط، متوقعًا أن يصبح عبدالمنعم أحد أفضل المدافعين في دوري ليجا ون الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح مدرب نيس أن مدافع الفراعنة يحتاج فقط للتأقلم مع الأجواء في ناديه الجديد، الذي ضمه ليكون لاعبًا أساسيًا، وليس ليكون بديلًا للاعب آخر.

واختتم المدير الفني، فرانك هايس، حديثه عبر موقع النادي الفرنسي، بثقته الكاملة في إظهار "عبدالمنعم" تألقه الكبير وإمكاناته ذات القيمة الفنية.

كان نادي نيس اتفق مع الأهلي، للحصول على خدمات صاحب الـ25 عامًا مقابل 4.3 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو كإضافات.

وشارك المدافع المصري في 3 مباريات مع نيس هذا الموسم في الدوري الفرنسي، منها واحدة أساسيًا لعب خلالها في الشوط الأول فقط، ضد لانس.