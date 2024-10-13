إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الرابع بقيمة 1.4 مليار جنيه

ضمن برنامج سندات توريق لصالح بداية للتمويل العقاري

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1,4 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي رقمية بالسوق المصري. ويعد هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.0 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي كابيتال.

وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 63.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

تبلغ قيمة الشريحة (B)353.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)من (MERIS).

تبلغ قيمة الشريحة (C) 509.6 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).

تبلغ قيمة الشريحة (D) 488.3 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).

أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية عن فخره بمواصلة البناء على نجاح الإصدارات السابقة التي حققت عائدات كبيرة منذ إطلاقها في عام 2022. وأشار أبو جندية إلى أن الدعم الذي تقدمه إي اف چي هيرميس سوف يساهم في تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو الواعدة لتوفير خدمات استثنائية للعملاء، مؤكدًا على التزامها بمواصلة الابتكار ومواكبة أحدث تطورات السوق بما يضمن الحفاظ على مكانتها في طليعة مؤسسات التمويل العقاري، وتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور بكفاءة مع اقتناص الفرص الواعدة.

وقال شريف تاوضروس، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق، “نحن متحمسون لتعزيز تعاوننا طويل الأمد مع إي اف چي هيرميس من خلال هذا الإصدار. وتمثل شركة كابيتال للتوريق باعتبارها ضامن محفظة أوراق القبض علامة بارزة في شراكتنا. نحن ملتزمون بقيادة الابتكار وتقديم حلول مالية لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ولا تستعرض هذه الصفقة خبرتنا الجماعية فحسب، بل تعزز أيضًا التزامنا باغتنام فرص النمو الجديدة في السوق”.

صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن قسم أسواق الدين نجح على مدار سنوات في إتمام العديد من الصفقات الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في مختلف القطاعات، وتعزيز نمو القطاع عبر تقديم حلول ابتكارية للشركات تتيح لهم إمكانية الاستفادة من باقة متنوعة من الأدوات اللازمة لزيادة رأس المال وتنمية عملياته التشغيلية. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار يأتي في إطار تطلعات المستثمرين لمواصلة البناء على النجاح الذي حققته الإصدارات السابقة وكذلك نجاح نموذج أعمال شركة بداية الابتكاري ورؤيتها لتطوير قطاع التمويل العقاري. وأشارت حمدي إلى أن توطيد أواصر التعاون مع شركة بداية من خلال المشروع المشترك بين إي اف چي فاينانس، ومجموعة طلعت مصطفى وچي بي كابيتاليتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير نموذج أعمالها عبر تنويع باقة المنتجات والخدمات وتعزيز التضافر والتكامل بين مختلف الشركات التابعة للمجموعة مع مواصلة شراكتنا من خلال التعاون مع چي بي كابيتال في هذه الصفقة كضامن محفظة أوراق القبض.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي. بالإضافة إلى ذلك نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والتي تمثل الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية. وقام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك البركة مصر بدور ضامن التغطية. كما قام بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ (ADCB). كما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشارك بنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب. علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني. كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.