تدريب 185 بحامعة جنوب الوادي على المهارات الإدارية

يواصل مركز التطوير الوظيفى، بجامعة جنوب الوادي، للمرة الرابعة تنفيذ البرنامج التدريبي (المدير لإدارى و المالى المحترف) للمجموعتين السابعة و الثامنة و التى تضم 45 من منسوبى الجامعة، لبناء قدرات منسوبى الجامعة فى المهارت الإدارية و المالية ويهدف البرنامج إلى بناء و تطوير قدرات منسوبى الجامعة بجميع أطيافها.

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن البرنامج يعكس رؤية الجامعة فى تطوير المورد البشرى ليواكب رؤية الدولة فى التنمية المستدامة و يتوافق مع رؤيتها 2030، ونوه أن هذا البرنامج سوف يليه برامج تدريبية متنوعة.

وأشار الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى إلى أن البرنامج يشمل 10 محاور رئيسية تنمى مهارات التواصل و العمل الجماعى و القيادة الفعالة و حل المشكلات و التوجيه والتحفيز و العرض الفعال إضافة الى المهارات التقنية و المالية و مهارات إدارة التغيير.

وأضاف الدكتور عمران أنه تم حتى الآن تدريب عدد 185 مشاركاً و أن القائمين على التدريب هم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس و مدربون معتمدين بالمركز و أن المجموعات التدريبية تضم فئات وظيفية مختلفة بهدف التقاء جميع أطياف المؤسسة على هدف مشترك هو التطوير الذاتى و المؤسسى.

إطلاق تطبيقين جديدين

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على استخدام التطبيق الالكترونى ( المتحدث الرسمى ) وتم رفعه على سيرفر الجامعة وتم تخصيص شعار( لوجو) له وكذا رابط الكترونى وهو وذلك لاستخدامه كوسيلة اعلام رسمية داخل المجتمع الجامعى.

أكد الدكتور أحمد عكاوي أن مشروع ( المتحدث الرسمي ) يهدف إلى تحقيق الاتصال الفعال والإعلام الرسمي والمسئول بالجامعة والتوعية بالتوجهات الاستراتيجية والأجندة الأكاديمية للجامعة والتثقيف القانوني والإداري لمنسوبي الجامعة وبناء نظام أرشيفي للإعلام بالجامعة يمكن من خلاله استرجاع الأخبار والبحث عنها ويتضمن المشروع تطبيق اليكتروني على الانترنت والهاتف المحمول.

كما وافق على استخدام تطبيق " مستحقاتي " الذي يهدف إلي تبسيط عملية إدارة المستحقات المالية بشكل إلكتروني وزيادة الشفافية .

وقال رئيس الجامعة، إن تطبيق ( مستحقاتي ) تطبيق إلكتروني مصمم لمساعدة الموظفين ومديرو الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من ادخال بيانات مستحقي المكافاة بشكل يدوي ما يؤدي الي زيادة الشفافية والمساءلة حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.

كما يهدف الي تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من ادخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.