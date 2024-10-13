تعرف على نتائج الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من إلتزام الأنشطة التجارية بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصهم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية بحملة بدائرة مركز منيا القمح واسفرت عن تحرير المحاضر الأتية:

تحرير المحضر رقم ٣٢٠٦٩ ضد صاحب مدشة حبوب وتم التحفظ على ١٢٥ شيكارة نخالة مجهول المصدر باجمالي ٥ طن .

تحرير المحضر رقم ٣٢٠٦٥ لمستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار .

تحرير المحضر رقم ٣٢٠٦٦ لمستودع بوتاجاز لعدم تقديم سجل ٢١ بترول .

تحرير المحضر رقم ٣٢٠٧٢ ضد صاحب محطة تموين سيارات لتجميع ١٧١١ لتر بنزين٨٠.

تحرير المحضر رقم ٣٢٠٧١ ضد صاحب مصنع مسامير مجهول المصدر وتم ضبط ٤ براميل دهان حديد بكل برميل ٣٥ ك بإجمالي ١٤٠ كيلو .

تحرير المحضر رقم ٣٢٠٧٠ ضد صاحب مصنع أكواب ورقية مجهول المصدر وتم التحفظ على ٤ براميل صاج ليثيثين الصويا الغذائي بكل برميل ٢٠٠ كجم جملة ٨٠٠ ك .

تحرير المحضر رقم ٣٢٠٦٧ ضد صاحب مصنع كرتون مجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٥٠ كيلو لاصق سيليكات الصوديوم .

تحرير المحضر رقم ٣٢٠٦٨ ضد صاحب مخزن توريدات وتم التحفظ على ٧١ بستلة بيومين بإجمالي ٧١٠ كيلو.

كما كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت حملة تموينية مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، برفقة حملة قطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي حسن، وقطاع وسط برئاسة مصطفى الشحات، بالإشتراك مع تموين منيا القمح شريف عبد السلام المفتش بالإدارة بمركز منيا القمح، أسفرت الحملة عن ضبط 40 شيكارة بما يعادل 2 طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحي بمدينة منيا القمح، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 32062 جنح منيا القمح والتحفظ علي الدقيق تحت إذن وتصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر رقم 32063 جنح منيا القمح ضد صاحب مخبز سياحى بقرية شبرا العنب، وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة دقيق فاخر ما يعادل طن دقيق فاخر مجهول المصدر.

وتم تحرير محضر رقم 32063 منيا القمح ضد صاحب محل بقالة وتم التحفظ على نصف طن سكر مجهول المصدر، وتم التحفظ عليه تحت إذن وتصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط 3 مخابز بلدية بمدينة منيا القمح لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات ولعدم نظافة أدوات المعجن .

يذكر أن الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية قد شنت حملة مكبرة مُشكلة من أحمد إبراهيم ومحمد قورة وحاتم راضي المفتشين بالرقابة، للمرور على التجار التموينين وأصحاب مشروع جمعيتي بنطاق مركز منيا القمح، وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر جنح مركز منيا القمح ضد تجار تموينيين وأصحاب مشروع جمعيتي لقيامهم بالتصرف وتجميع المقررات التموينية، وكذالك عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية على واجهة المحل وجاءت بيانات الكميات المضبوطة كالآتي:

تم ضبط 2892 كيلو سكر تمويني - 3724 لتر زيت تمويني - 2590 كيس مكرونة مكرونة وزن 400 جرام - 28 باكو شاي وزن 40 جرام - 345 كيس ملح وزن 300 جرام - 60 كيس حلاوة وزن 40 جرام - 37 باكو بسكويت - 74 كيس مسحوق غسيل وزن 60 جرام.