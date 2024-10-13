كتيبة الساجدين تستعد لموقعة إياب موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب الساجدين، بعد غد الثلاثاء، لحسم تذكرة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يحل ضيفًا على شقيقه المنتخب الموريتاني، في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للكان.

تنطلق صافرة المواجهة الحاسمة للفراعنة، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت مصر، وذلك على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط، وسط حضور مترقب لنحو عشرة آلاف مشجع من البلد المستضيف.

يذكر ان مصر، هو المنتخب الأكثر مشاركة في بطولات الأمم الأفريقية، كما أنه صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بنحو 7 ألقاب، ويطمح الفراعنة، لاستعادة الأمجاد في القارة السمراء، وتحقيق لقب نسخة 2025، بعد غياب 15 عاماً، حيث تغيب الكأس عن خزائن منتخب الساجدين منذ 2010م.

عبدالمنعم جاهز لموقعة الثلاثاء



طمأن الطاقم الطبي للجهاز الفني، الجماهير المصرية بشأن جاهزية المدافع محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، بعد إصابته بكدمة في العضلة الأمامية.

وخضع عبدالمنعم، لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي، للوقوف على حجم إصابته وفرصة لحاقه بمواجهة الثلاثاء.